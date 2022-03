Maxima probudilo melodické vyzvánění jeho iPhonu. Pomalu otevřel oči a trochu zadoufal, že se probere a zjistí, že se všechno, v čem žil poslední měsíc, ukáže jen jako ošklivá noční můra. Jenže pohled na displej telefonu, kam mu chodí upozornění z populárního messengeru Telegram, ho vyvedl z omylu. Kanál moskevského ekonomického listu RBK ho informoval, že probíhá 28. den „zvláštní operace Ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajině“. Jiný kanál, opozičního serveru Meduza, který je jinak v Rusku zablokovaný, tomu říkal jasněji, válka. „Oni mají redakci v lotyšské Rize, takže si to můžou dovolit. Mě by za to taky tady mohli zavřít,“ pomyslel si Maxim a vyrazil do koupelny vyčistit si zuby.

7.30. Moskva, sídliště Ljublino

Z telefonu si k tomu pustil přes Bluetooth reproduktor oblíbenou muziku. Pomáhalo mu to k probouzení. Znovu si v duchu pogratuloval, že si počátkem roku koupil nejnovější model iPhone 13. Utratil za něj prémii, kterou dostal k Novému roku. „Teď už nejspíš žádné prémie nebudou. A nové iPhony taky ne,“ pomyslel si hořce Maxim. Apple totiž hned na začátku války oznámil, že nové modely už do Ruska dodávat nebude. Tak snad mi bude ten můj nový aspoň tři roky sloužit, říká si pro sebe fanoušek značky s nakousnutým jablkem.

