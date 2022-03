Rusové v Česku to nyní nemají jednoduché – zvláště ti, kteří nesouhlasí s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Na jedné straně je nedůvěra a někdy až nenávistné projevy ze strany Čechů. Na straně druhé strach, že pokud se veřejně postaví proti prezidentem Vladimirem Putinem vedené válce, mohli by v domovském Rusku kvůli tomu skončit ve vězení. Přesto vznikl Pražský ruský antiválečný výbor, který už skoro měsíc organizuje protiválečné demonstrace. A tento víkend plánuje svou zatím největší akci.

„Ruští občané v Česku musí mít možnost říct hromadně a nahlas „Ne válce“, „Ne Putinovi“, „Jsme s Ukrajinou“. Měli bychom dát jasně najevo, že Rusové v Praze jsou součástí české společnosti, a ne tajní podporovatelé putinismu,“ stojí v pozvánce na sociálních sítích.

Hlavní organizátor Anton Litvin říká, že tuto demonstraci potřebují vidět především Češi. „V posledních týdnech se mě v rozhovorech ptají, jak se Rusové staví k válce. Je jich zde více než 40 tisíc, ale pro Čechy jsou jejich názory stále záhadou. Proto jsem navrhl zorganizovat tuto akci, abychom na tyto otázky odpověděli.“

Průvod, který ruští aktivisté v Praze organizují, se nazývá „Rusové proti Putinovi“. Na sobotní událost se na Facebooku k čtvrtečnímu poledni přihlásilo na pět set lidí. Jeden z organizátorů, politolog Alexander Morozov, ale očekává až dva tisíce účastníků. Průvod začne v jednu hodinu odpoledne na náměstí Míru a poputuje na Staroměstské náměstí, kde se promění v demonstraci proti válce.

Důvodem, proč by se tentokrát na demonstraci mělo ukázat tolik lidí, je podle Morozova to, že se mnozí Rusové v posledním měsíci zapojili do dobrovolnické činnosti. „Všichni už s tím mají nějakou přímou zkušenost a všechny nás to trápí,“ říká. Litvin dodává, že se do Prahy chystají Rusové, Bělorusové, Kazaši a Moldavané i z jiných částí Česka.

Zpřísnění ruských zákonů v posledních týdnech se kromě opozičních médií dotýká také běžných lidí. Podle nezávislého ruského lidskoprávního projektu OVD Info například soud ve městě Tver uložil pokutu za plakát s nápisem „Fašismus neprojde“. Podle soudu heslo vyjadřuje negativní vztah k Ozbrojeným silám Ruské federace. Pokutovány jsou i výzvy jako „Mír“ nebo pouhá přítomnost na demonstraci jako „mlčenlivá podpora a solidarita s aktivisty“. Někteří lidé se proto i v Česku bojí vyjádřit svůj odpor vůči válce. Na sociálních sítích si navzájem doporučují si vzít roušky, brýle a čepice nebo si schovat obličeje před kamerami novinářů za protiválečné plakáty.

„Hlavně se to týká těch, kteří v Rusku mají své děti, mají strach,“ říká Morozov, ale vzápětí upozorňuje, že tyto obavy jsou podle něj zatím zveličené. Postih příbuzných v Rusku za projevy rodinných příslušníků za hranicemi nezmiňují ani současné ruské zákony. „Nevylučuji však, že v Moskvě, na ministerstvu zahraničí nebo Federální službě bezpečnosti (FSB) někdo zkoumá reportáže a fotografie ruských demonstrací, které se ale odehrávají po celém světě.“