Odklad stavebního zákona, který navrhuje současná vláda, projde ve sněmovně standardním projednáváním. Zrychlené řízení zablokovala opozice. Což znamená, že developeři, stavebníci, ale také obce musí přežít tři kola nekonečného diskutování zákonodárců a mezitím se připravit na všechny možné varianty finální podoby zákona. Tedy toho, podle čeho se vlastně bude stavět a kdo bude co a jak schvalovat.

Nový stavební zákon byl výsledkem mnohaletého úsilí o změnu k lepšímu prostřednictvím různých novelizací, jejichž výsledkem bylo naprosté zablokování jakýchkoliv staveb. Jeho vznik provázely kontroverze, oponentům se nezdálo mnoho věcí, třeba to, že minulé ministerstvo pro místní rozvoj nechalo jeho znění „napsat“ podnikatele.

Hlavním kamenem úrazu je ale už dříve plánovaný vznik Nejvyššího stavebního úřadu, který by jednotlivým stavebním úřadům velel. Podle tvůrců zákona by to zjednodušilo dnes extrémně zdlouhavé stavební řízení. Cílem bylo, aby samosprávy nemohly zasahovat do procesu řízení, tlačit na úředníky, aby tu či onu stavbu nepovolovali. Protože i když všichni mluví o potřebě stavět, nikdo nechce stavět „u sebe“. A volby se spíš vyhrávají zákazem staveb než jejich povolováním.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 50 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.