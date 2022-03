Hodnocení sto dnů vlády se zpravidla používá k prvnímu posouzení, jak je nový kabinet schopen plnit vlastní program. Jenže v současné době takto konvenčně postupovat nelze. Válka na Ukrajině obrátila celý svět vzhůru nohama. A hodnotit českou vládu podle naplňování programového prohlášení napsaného v prosinci minulého roku by bylo, jemně řečeno, hloupé. Fialovu vládu nicméně můžeme relevantně posoudit podle jiných kritérií: jak se dokáže chovat ve vážné krizi a zda je její postup lepší, než by se dal předpokládat u vlády minulé. A v obojím si pětikoaliční sestava nevede zle.

V nejzásadnější záležitosti – postoji k ruské agresi na Ukrajině je to jednoznačné. Česká vláda patří v rámci Evropské unie mezi zastánce nejtvrdších protiruských sankcí. Dodávky zbraní ukrajinské armádě – dosud bezmála za dvě miliardy korun – jsou vzhledem k velikosti a ekonomické síle naší země víc než důstojné. Přijali jsme už skoro tři sta tisíc uprchlíků. No a konečně cesta premiéra Petra Fialy ve společnosti polského a slovinského kolegy do bojujícího Kyjeva byla silným signálem Ukrajincům, že je v jejich boji neopustíme. Česko na sebe může být, i díky vládě, po dlouhé době hrdé.

A teď si představme, jak by to vypadalo v případě, kdyby vládla minulá sestava pod vedením Andreje Babiše.

