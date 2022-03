Evropa má Ukrajině zajistit peníze a zbraně. O své budoucnosti pak ale Kyjev rozhodne sám, řekla v rozhovoru pro HN během pondělní návštěvy Prahy bývalá estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová. Hlavou baltského státu byla do loňského roku. Naposledy se o ní mluvilo jako o horké kandidátce na post generálního tajemníka NATO po Jensi Stoltenbergovi, kterému letos vypršel mandát. Aliance mu ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu funkční období nakonec prodloužila. Jestli se o místo bude estonská politička ucházet i za rok, není v tuto chvíli jasné.

HN: Jaký bude podle vás další vývoj na Ukrajině?

Pro to, aby to celé skončilo, je potřeba splnění určitých podmínek. A úplně na prvním místě je na Ukrajincích, aby se rozhodli, kdy a za jakých podmínek jsou ochotni jednat o příměří. My můžeme zajistit, aby fungovaly sankce, ucpávat v nich díry a dál dodávat na Ukrajinu zbraně, které žádají. Nyní chtějí víc těžkého dělostřelectva, rakety, protivzdušnou obranu. To bychom jim měli zajistit.

