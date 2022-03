Německá vláda ve středu spustila nouzový plán pro případ výpadku ruských dodávek. Zatím jde o jeho první stupeň, který nepočítá s žádnými omezeními, jako je třeba odstávka některých podniků. Vláda se ale na takovou možnost začala připravovat a vyzývá podniky i domácnosti, aby s plynem šetřily. Jde o reakci na prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina, že všechny západní státy musí za plyn platit v rublech. Ty to odmítly s tím, že jde o porušení platných smluv. Moskva prohlásila, že konkrétní systém toho, jak chce plyn dodávat výměnou za rubly, představí ve čtvrtek.

Pokud by Rusko v reakci na západní odmítnutí platit v rublech dodávky zastavilo, muselo by Německo fakticky zavést přídělový systém – přístup k zemnímu plynu by měly plně zajištěný domácnosti nebo klíčová infrastruktura, například nemocnice. Naopak některé průmyslové podniky by čekala odstávka. Podobný scénář má připravený i Česko.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.