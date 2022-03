Státní zástupce Jiří Sachr podal obžalobu v kauze předloňské otravy řeky Bečvy. Obžaloval jednu fyzickou a jednu právnickou osobu, zřejmě společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku. Případem by se měl zabývat vsetínský okresní soud. V úterý to napsal server Seznam Zprávy.

Dozorující státní zástupce serveru potvrdil, že obžalobu v případu podal v úterý dopoledne. „Byly obžalovány jedna fyzická a jedna právnická osoba,“ uvedl pro Seznam Zprávy žalobce.

Firma a Havelka jsou podle dostupných informací obžalovaní z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. „Při otravě totiž uhynuly také čtyři kilogramy chráněné ryby ouklejky pruhované,“ řekl serveru Sachr.

Loni a také letos podali Energoaqua a Havelka návrh na zastavení trestního stíhání. Opírali se v něm o vědeckou expertizu, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn ryb. Státní zástupce avizoval, že o návrzích samostatně rozhodovat nebude a o dalším procesním postupu rozhodne souhrnně.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Podle expertizy, na kterou se odkazují, to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.