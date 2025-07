Pět let po ekologické havárii na řece Bečvě, při níž v roce 2020 na úseku několika desítek kilometrů uhynuly tuny ryb, by měla vzniknout speciální databáze, která by mohla podobným katastrofám zabránit. Nebo alespoň zmírnit jejich následky. Ministerstvo životního prostředí posílá na vládu návrh na zřízení takzvaného registru výpustí. Ten by mapoval veškerá, a tedy i dosud neevidovaná místa, na nichž „něco“ vytéká do řeky.

