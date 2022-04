Dvořákovi si před lety pořídili zlatého retrívra hlavně pro své malé děti. Ihned mezi nimi vzplála oboustranná láska. Děti ho pojmenovaly po druidském kouzelníkovi, snad že jim na první pohled přišel jako z bájného světa. Jak roky míjely, zažili spolu všichni mnoho nezapomenutelných chvil. Děti ale odrostly a Merlin zestárl. Vždycky se však těšil, až ho někdo z rodiny vezme na procházku.

Potíže, které berou psům elán do života

Krmivo mu vždycky dával pan Dvořák. Měl o psech hodně načteno. Nepodřizoval se neutuchající chuti k jídlu a loudivým očím svého psa. Jenže děti mu čas od času přihrály nějaký ten pamlsek, Merlin často dojídal jejich večeři, a tak měl stále pár kilo navíc.

Merlin miloval procházky jako každý pes. V poslední době se však panu Dvořákovi zdálo, že pejskovi pohyb na čerstvém vzduchu nepřináší skoro žádnou radost. Po jedné večerní procházce oznámil pan Dvořák své ženě: „Asi Merlina vezmu na veterinu.“ Ta slova manželku vyděsila. Na otázku, co se stalo, odpověděl její muž, že má pocit, že jejich zvířecího kamaráda něco bolí, nejspíš klouby. Na druhý den ráno chtěl pan Dvořák vzít Merlina na procházku. Ten odmítl. Bylo to poprvé, co na pána po naléhání zavrčel. Vydali se tedy autem k veterináři.

Zkušený zvěrolékař po vyšetření ihned poznal, že pes má potíže s pohybovým aparátem, a v důsledku toho je vystaven značné bolesti. Merlinův věk a lehká nadváha byly hlavními příčinami nastalých potíží. Psí doktor řekl panu Dvořákovi: „Merlin je sice starší pes, ale běhat na louce by ještě mohl. Vypadá to na artrózu způsobenou zvýšeným třením v kloubech.“ Na dotaz pana Dvořáka, co teď s tím, zareagoval zvěrolékař následovně: „Vždycky je lepší prevence. Ale zkuste kloubní výživu s vysokým obsahem kyseliny hyaluronové. Přirozeně se nachází v těle lidí i psů. Kloubům slouží jako promazávací tekutina,“ poradil.

Po několika měsících se Merlin a pan Dvořák vydali na návštěvu do ordinace. Pokrok byl patrný. Došli úplně v pohodě, po svých šesti. Cestou stihl Merlin v parku několikrát aportovat klacek. Měl zase rozzářené oči a radost jako dříve.

Geloren Dog vrátil Merlinovi chuť běhat

Kloubní výživa pro psy Geloren Dog stojí na vysokém obsahu kyseliny hyaluronové s příměsí dalších látek na klouby. Má podobu chutného želatinového pamlsku, což je šikovné pro správné a pohodlné dávkování.

Geloren Dog se hodí pro prevenci už od věku štěněte, viditelně napomáhá ve stáří psa a nejdůležitější je pro psy s velkou zátěží na klouby. Se zátěží se setkávají při sportovních aktivitách, například u canicrossu a agility, nebo v případě pracovních psů při službě u policie, myslivců či záchranářů. Zkušený veterinář radí, že není vůbec od věci dávat psům vystaveným fyzické zátěži Geloren Dog pravidelně po celý život.

Pohyb je pro psa naprosto nedílnou a zásadní součástí života. Aby mohl běhat, potřebuje mít klouby v pořádku. Tak jako dnes Merlin.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.