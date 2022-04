Každý organismus je individuální a potřebuje proto i takový přístup. To je základní pravidlo pro správnou výživu zvířat. Jinak se stravuje fena, jinak pes, jinak zvíře, které chodí s páníčkem po horách, a jinak kočka předoucí na gauči. Zdravotní stav, dosavadní stravovací návyky, ale i genetická predispozice k potenciálním nemocem ovlivňují to, co by zvíře mělo jíst.

Zelená nepoznala zeleninu

Již při nákupu granulí je třeba mít se na pozoru. Obal může vypadat lákavě a vzbuzovat dojem prvotřídního obsahu, ale je jen důkazem toho, že výrobce ví, co to je dobrý marketing. Všemi barvami hrající granule možná vypadají zdravě, ale že jsou zelené, ani v nejmenším neznamená, že je jejich obsahem skutečně zelenina. Daleko pravděpodobněji svěží odstín mají na svědomí barviva a chemie. Postupujte prakticky stejně, jako když se vydáte doplnit zásoby sobě. Buďte bedliví a zajímejte se. Dejte pozor na moučky a maso neurčeného původu, rostlinné oleje, chemické konzervanty, obsah soli, barviv, příchutí či přítomnost velkého množství obilovin. „Je nutné si pročíst podrobně složení. Například množství kukuřice může být rozděleno tak, aby nepraštilo zájemce přímo do oka. Na předních příčkách se objeví procenta kukuřice, na dalších kukuřičná mouka a kukuřičný šrot. Když se to sečte, může to dát většinu složení, což rozhodně není žádoucí,“ varuje Markéta Langerová, zvířecí výživová poradkyně z www.noran.cz.

Kdo má doma superprémiové granule a plácá se po zádech, jak dělá pro psa to nejlepší, měl by zpozornět. „Superprémiové pouze znamená, že je to to nejlepší, co daný výrobce nabízí, rozhodně to nevypovídá nic o kvalitě. Často se pak stává, že prémiová řada jedné značky je daleko kvalitnější než superprémiová druhé,“ vysvětluje veterinář Jiří Kamiš z českobudějovické veterinární kliniky Aurum Vet.

Ten rovněž upozorňuje na nejednoznačnost v dávkování krmiva. Na pytli je vyobrazena tabulka s krmnou dávkou podle hmotnosti psa, ta je ale pouze orientační. „Co je pro jednoho majitele hodně pohybu, to je pro druhého málo pohybu. Tabulka na pytli nezohledňuje, zda pes žije v minus deseti stupních Celsia venku přes noc, nebo je v pokojové teplotě 24 stupňů Celsia. Dávka se musí vždy nastavit na míru podle konkrétního výdeje energie,“ říká veterinář Jiří Kamiš.

V první řadě je důležité vybrat si druh stravování. Rozhodnout se, zda psa krmit granulemi, vařenou či syrovou stravou, a neustále mezi nimi nepřeskakovat. „Nejvyšší nemocnost pozorujeme u psích pacientů, kteří právě přecházejí mezi jednotlivými typy. Vidíme u nich například dysbalanci minerálních látek. Bývají překrmováni bílkovinou, fosforem. Často se u nich objevuje onemocnění ledvin nebo anémie. Tito psi také mívají lupy, ucpané anální váčky, drolí se jim drápy a více trpí plynatostí,“ uvádí na pravou míru veterinář.

Na začátku je třeba vyhodnotit, jakou stravou budeme psa krmit. Rozhodnout se, zda zvolíme granule, vařenou, či syrovou stravu. Pak už bychom mezi těmito formami neměli přeskakovat. Foto: iStock

Platí to i v případě koček, kterým majitelé přilepšují podáváním nejrůznějších paštik a masíček. Zvláště u těch, které jsou jen doma a nemají takovou spotřebu energie jako kočky pobíhající venku. „Lidé je těmito kapsičkami překrmují zvláště bílkovinou a fosforem. Velmi často se setkávám s tím, že již v devíti měsících věku mají onemocnění ledvin v prvním stadiu. Zjistíme to většinou před kastrací, když zvířeti děláme předoperační vyšetření krve. Zákrok se následně musí odložit, protože by narkóza představovala velké riziko. Až po nasazení speciální stravy a stabilizaci pacienta můžeme po nějaké době kastraci provést,“ vysvětluje Jiří Kamiš.

Alík na rozcestí

Při krmení je třeba dbát na to, aby zvíře dostávalo všechny potřebné živiny v optimálních poměrech. O tom, jaké jsou konkrétní potřeby daného mazlíčka, je vhodné poradit se s veterinářem či výživovým poradcem, který zohlední všechny individuality zvířete. Vhodné je vzít několik kvalitních granulí a dát chlupáčovi na výběr. „Já dávám lidem vzorky z veterinární řady různých značek. Každá je postavená na něčem jiném. Jedna na rybách, druhá na kuřeti, další je například bezlepková. Doporučuji pak klientům, aby doma otevřeli všechny vzorky najednou, udělali hromádky vedle sebe a nechali psa, ať si vybere,“ radí Jiří Kamiš. U psů se sleduje 52 základních živin, u koček 54. Jsou to vitaminy, minerální látky, esenciální aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny. „Pes, protože je všežravec, může mít recepturu, která je vegetariánská, ale kočka ne. Kočka je masožravec a potřebuje v potravě maso. Musí dostat taurin, kyselinu arachidonovou a vitamin A, který si na rozdíl od psa neumí z betakarotenu vyrobit,“ podotýká veterinář k tomu, že jedním z trendů dnešní doby jsou vegetariánské granule. „Jsou vhodné pro psa, ale pro kočku ne,“ dodává.

Kromě veganských se dají na trhu pořídit i granule s hmyzí bílkovinou. U obou platí, že jsou primárně určeny pro mazlíčky s potravní intolerancí. Ta je u zvířat stále častější. V těchto případech se doporučuje krmit hypoalergenními granulemi, jako jsou kachní, rybí, se zvěřinou nebo právě s hmyzím proteinem. „Vždy se musí jednat o bílkovinu, se kterou se zvíře ještě nesetkalo, a tím pádem by ho neměla dráždit,“ upozorňuje Kamiš.

Po kastraci se rychlost metabolismu zvířete snižuje. Aby se zabránilo vzniku obezity, je třeba jej krmit méně. Foto: iStock

Většina chovatelů špatně barfuje

Jedním z dalších trendů poslední doby je krmení metodou BARF, tedy Bones And Raw Food Diet, kdy se zvířeti podává syrové maso, kosti, zelenina a ovoce. Problémem je, že u kvalitních granulí zvíře dostává veškeré potřebné látky vybalancované, při této metodě musí stravu vyvážit sám chovatel.

„Vyváženost krmné dávky syrové stravy je zásadní. Musí být zajištěno dostatečné množství stravy ve správných poměrech základních surovin, které pokryjí potřeby bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků,“ říká výživová poradkyně Markéta Langerová.

„Příkladem z praxe je, že mi zavolá majitel pejska, že ho krmí, jak nejlépe může, a i přesto se zvíře potýká se zdravotními problémy. Již po chvilce hovoru se dozvídám, že pejsek je krmen pravou svíčkovou a nejlepšími steaky. To je fajn, ale bohužel to nestačí. Je nutné zahrnout do stravy také zdroj vitamínů, minerálů, vápníků a tak dále. Po konzultaci a vysvětlení, jak by měla krmná dávka správně vypadat, se pejsek spravuje a nyní prospívá bez problémů,“ uvádí příklad z praxe Langerová.

„Smutnou pravdou je, že většina lidí, kteří barfují, barfuje špatně. A je tu ještě jedna věc. Mohou mít kvalitní maso, které pochází ze „šťastné“ krávy z pastviny třeba v jižních Čechách, ale zrovna v těch jižních Čechách je například půda velmi chudá na selen. Když chybí selen v půdě, chybí v krávě, chybí v mase, a tím pádem ho má málo také ten pes,“ poodhaluje další problém Jiří Kamiš, podle kterého nelze tyto prvky při barfování doladit.

„To doladí jen výrobce, když dělá laboratorní rozbor. Jednou jsem se na kongresu v Jihoafrické republice potkal s Američanem, který měl laboratoř a prodával krmení pro BARF. Říkal mi, že bych nevěřil, jak obrovské jsou rozdíly mezi jednotlivými šaržemi masa. U jedné dodávky z jedné oblasti nemusí přidávat nic, u druhé musí výrazně vybalancovávat,“ upozorňuje Kamiš. „Neznamená to, že je BARF špatný, ale s minerálními látkami bývá u barfujících pacientů často problém,“ doplňuje.

Na cvalíka pomalu

Stejně jako lidé se i psi potýkají s kily navíc. Nadbytek potravy a málo pohybu jsou nejčastější příčinou narůstajících tukových zásob u čtyřnohých mazlíčků. Důvodem obezity mohou být také genetické predispozice, užívané léky, kastrace či nemoc, jako hypotyreóza, kdy pes nevylučuje dostatek hormonů štítné žlázy a následkem toho dochází ke zpomalení metabolismu a přibývání na váze. „V případě kastrace se úroveň metabolismu snižuje zhruba o čtvrtinu, proto by kastrované zvíře mělo být krmeno energeticky méně náročným krmivem, aby neztloustlo,“ doplňuje další příklad Jiří Kamiš.

Obezitu u zvířete je nutné začít řešit co nejdříve, aby se předešlo rozvoji dalších onemocnění. Správné hubnutí je to, které je pomalé a zdravé.

„Nejde o to zhubnout co nejrychleji, ale o to, jak zhubnout zdravě a následně si zdravou váhu udržet. Správně sestavená krmná dávka opírající se o kvalitní zdroj bílkoviny, minimální obsah sacharidů a správný pohyb vede u zdravých psů ke zdravé redukci hmotnosti,“ říká Markéta Langerová. Ta doporučuje také navštívit veterináře, který psa vyšetří a zjistí, jestli je zdravotně v pořádku, nebo se již obezita na jeho zdravotním stavu podepsala.

„Může totiž trpět cukrovkou, vysokým krevním tlakem. Může mít nemocná játra, zatížené ledviny a mnoho dalších nemocí spjatých s obezitou,“ říká Markéta Langerová.

Strava je základním stavebním kamenem k tomu, aby byl proces hubnutí úspěšný. „Pokud krmíte komerčními krmivy, je vhodné přejít na granule a konzervy, které jsou k redukci váhy určené. Na trhu je jich nespočet. Můžete zakoupit běžně dostupné značky a také, po poradě s veterinárním lékařem, veterinární řady těchto produktů. Mnohdy ani dietní komerční krmiva nejsou pro pejska přínosem a pes nehubne. V tomto případě doporučuji převést pejska na syrovou stravu. Změnu krmení je možné udělat kdykoliv v průběhu jeho života,“ radí výživová poradkyně.

Při hubnutí hraje roli také to, na jaké objemy potravy byl žaludek zvyklý. „Když je zvyklý na velké objemy potravy, bude mít roztažený žaludek a zvíře bude mít velký hlad,“ upozorňuje Jiří Kamiš. Proto je lepší obrátit se na odborníka, který poradí, jaké hubnutí bude pro daného mazlíčka zdravé. „Zdravé hubnutí znamená, že pes musí mít maximální úbytek hmotnosti mezi jedním až třemi procenty týdně a minimálně jedno procento, aby dieta fungovala. Kočky by měly hubnout jen půl až jedno procento týdně,“ říká Jiří Kamiš a varuje před rychlejším hubnutím, které představuje zátěž zejména pro játra.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.