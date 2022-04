Patří mezi několik desítek ukrajinských expertů, kteří už u českých vědeckých institucí a univerzit našli práci. Zatím je ale na komplikované cestě z Charkova, jednoho z nynější válkou nejpostiženějších měst na Ukrajině. Podle agentury Ukrinform v něm Rusové za první měsíc konfliktu zabili více než 300 civilistů. Charkovská vědkyně, jejíž jméno redakce HN zná, ale zatím nemá svolení jej zveřejnit, nastoupí do týmu na Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně. Ten patří k českým ústavům, které vycházejí vstříc ukrajinským vědcům a zřizují pro ně nové pozice.

„Nyní o ní nemáme žádné aktuální informace, ale doufám, že se sem brzy dostane. Z Charkova to není snadná cesta,“ řekl HN k osudu své nové ukrajinské kolegyně Vojtěch Uhlíř. Právě do jeho vědeckého týmu v CEITEC a brněnského Vysokého učení technického se odbornice zapojí. Na Ukrajině se věnovala fyzikálním projevům magnetismu a v tom by měla pokračovat také v Brně. Uhlířův tým se zabývá nanomagnetismem a spintronikou, což zasahuje například do elektronové mikroskopie nebo nanotechnologií.

