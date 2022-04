Po koronavirové pandemii by mobilní aplikace Tečka nemusela skončit. Zatím slouží jen k záznamu vakcinace proti covidu-19 a jako jednoduchý doklad bezinfekčnosti. Na podzim by se ministerstvo zdravotnictví mohlo pustit do jejího rozšíření a přidat...

4. 4. 2022 ▪ 3 min čtení