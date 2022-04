Na machinace v Lánské oboře, které nedávno potvrdil i soud, se nyní zaměří také Nejvyšší kontrolní úřad. Členové širšího vedení podpořili návrh na rozšíření kontroly, kterou úřad v únoru zahájil na Pražském hradě. Kvůli tehdy probíhajícímu vyšetřování šéfa obory Miloše Baláka za zmanipulování veřejných zakázek ale Lesní správu Lány z kontroly vynechali. Poté co soud Baláka odsoudil a prezident Miloš Zeman jej omilostnil, všichni v pondělí zvedli ruku pro to, aby se připravily podklady pro rozšíření kontroly.

Tento krok v pondělí na jednání kolegia, tedy vedení i všech členů úřadu, navrhla viceprezidentka Zdeňka Horníková. „Prošlo to jednomyslně, úřad projevil vůli se touto kontrolou zabývat. Nyní je to v podstatě o technické přípravě na kontrolu, tedy předložit všechny detaily, přesný plán i tým,“ uvedla Horníková s tím, že samotné rozšíření kontroly by se mělo schvalovat v květnu. Ale to by již měla být spíše formalita. „Jsem moc ráda, že byl můj návrh podpořen,“ uvedla Horníková, která v pondělí byla v úřadu poslední den po devíti letech. Její funkční období skončilo a vládní koalice ještě nevybrala jejího nástupce.

O zahájení aktuální kontroly na Hradě rozhodl NKÚ koncem ledna. Už tehdy členové kolegia řešili, zda začít s kontrolou hned a prověřit jen Pražský hrad a prezidentskou kancelář, nebo raději celý audit posunout a zahrnout i oboru Lány. Bylo totiž zřejmé, že když probíhá vyšetřování manipulací v oboře, kontroloři by se nedostali ke všem potřebným dokumentům, většinu jich měla policie. Právě Horníková již tehdy tvrdila, že bez Lán se jedná o polovičatou kontrolu.

NKÚ chtěl původně prověřit hospodaření Hradu do konce roku, tedy ve funkčním období prezidenta Zemana a za působení vedoucího kanceláře Vratislava Mynáře. Mynář je přímým nadřízeným šéfa Lánské obory Baláka, který podle soudu ovlivňoval zakázky v hodnotě 200 milionů korun. A i když od prezidenta dostal milost, stále čelí obžalobě u kladenského soudu v souvislosti s těžbou kamene v oboře. Podle informací HN se nyní do konce roku kontrola zřejmě nestihne a její termín se bude muset i o několik měsíců posunout.