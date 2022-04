Růst cen v březnu dosáhl téměř třinácti procent, což je nejvíc od roku 1998. Pro mileniály a vlastně i dnešní třicátníky jde o jev, který ještě v životě nezažili. Dříve narozeným se zase jako bumerang vrací vzpomínky na inflační „devadesátky“, které ovšem doprovázela i inflace úrokových sazeb, kdy nebyly výjimkou půjčka na auto za dvacet či třicet procent a hypotéka za patnáct procent.

Současná inflace je, jak říkají analytici, sociálně nespravedlivá: jestliže se chudí mohou vyhnout drahým technologiím či rostoucím cenám akcií, drahému bydlení, potravinám a dopravě neuniknou. A právě tyto položky nyní zdražují nejrychleji.

I když jsou věk a především příjmová kategorie pro osobní dopady inflace nejdůležitější, následujících pět otázek si v souvislosti s možným vývojem klade každý.

1. Jak dlouho inflace potrvá? Asi by se dalo odpovědět, že kdyby to někdo doopravdy věděl, věděl by také, jaká čísla padnou zítra v loterii. Musíme se spokojit s odhady analytiků, centrálních bankéřů i renomovaných institucí. S tou výhradou, že ještě v druhé polovině loňského roku se jejich vize naprosto míjely s dnešní realitou.

