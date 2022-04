Dlouhá léta platilo, že marže čerpacích stanic byly v průměru dvě koruny na litr. Podle Ivana Indráčka, předsedy Unie nezávislých petrolejářů, byly před válkou na Ukrajině ještě nižší. „Kolem koruny a půl. Tedy podprůměrné,“ říká v rozhovoru pro HN. „V březnu se v některých okamžicích marže dostala i přes čtyři koruny, ale rozhodně ne v průměru za celý měsíc, jak tvrdí ministerstvo,“ dodává Indráček, jenž zastupuje zájmy menších čerpadlářů. Reaguje tak na kontroly ministerstva financí, které hrozí, že marže benzinek zastropuje.

HN: Co by měla vláda dělat, aby cena pohonných hmot klesla?

Neměla by dělat vůbec nic. Ani to, co už udělala, cenu neovlivnilo, byť se to tak může jevit.

HN: Po kontrolách ministerstva financí cena benzinu a nafty v dubnu klesla.

Kontroly přišly ve chvíli, kdy se začaly snižovat ceny v Rotterdamu (hlavní trh s palivy v EU – pozn. red.), jejichž vývoj Česko od 90. let s denním zpožděním v podstatě kopíruje. Souhlasím, že paliva jsou teď drahá, ale ceny elektřiny, plynu a tepla se zvýšily víc. Jenže za ty platíme zálohami či inkasem a po 14 dnech zapomeneme, kolik platíme. Ale cenu paliv na totemu u benzinek vidíme neustále. Proto vláda podléhá tlaku veřejnosti. U energií se zastropování marží a plošné snižování cen neřeší, tak proč u čerpacích stanic?

