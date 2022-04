Centrální bankéři stále veřejně proklamují, že se inflace dostane v průběhu příštího roku na dvě procenta, což je dlouhodobý cíl České národní banky. „Dosažení cíle v průběhu příštího roku je reálné, resp. ČNB dělá a udělá vše pro to, aby se inflace vrátila do blízkosti cíle na takzvaném horizontu měnové politiky. Ten se nyní nachází okolo poloviny příštího roku,“ uvádí ředitelka komunikace centrální banky Markéta Fišerová. V současnosti ČNB, v jejímž čele stojí guvernér Jiří Rusnok, bojuje proti inflaci rychlým zvyšováním své klíčové sazby.

Cíli ČNB ale ekonomové ani lidé z byznysu příliš nevěří. „To je od nich v tuto chvíli přání otcem myšlenky. Musí to říct, jinak by v podstatě přiznávali, že tu politiku mají zaměřenou špatně,“ upozorňuje Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Nečeká, že by se inflace dostala na dvě procenta v příštím roce. „Viděl bych to na rok 2024,“ dodává.

