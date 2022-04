Doby, kdy lidé sdíleli heslo k Netflixu se svými přáteli, jsou možná pryč. Podle společnosti si takto snižovalo náklady na předplatné na 100 milionů domácností. Doteď to byla společnost ochotná tolerovat ve jménu růstu, nyní se ale s horšími ekonomickými výsledky časy mění.

Americké internetové televizi Netflix klesl poprvé za více než deset let celosvětový počet předplatitelů. Za první čtvrtletí se snížil o 200 tisíc na 221,6 milionu. Velký dopad měl odchod z Ruska, kde firma ztratila 700 tisíc předplatných. Jinde jich však 500 tisíc nabrala. Bez zahrnutí Ruska by tak Netflix zůstal v plusu. Vedení společnosti přitom počítalo se zvýšením počtu předplatitelů o 2,5 milionu. Netflix zveřejňuje čísla pro jednotlivé země jen sporadicky, v Česku má podle odhadů expertů kolem půl milionu uživatelů.

Nyní se Netflix připravuje, že se situace ještě více zhorší – očekává ztrátu dvou milionů předplatitelů za duben až červen. Tak velký obrat situace je daný několika faktory. Jednak lidé vyrazili ven, protože skončila pandemie, jednak na trhu streamovacích služeb výrazně přibývá konkurence a na mediálním trhu probíhá válka o předplatitele.

Mezi konkurenci Netflixu patří Warner Bros., Apple TV+, Disney a další služby. Poslední zmíněná společnost příští rok oslaví 100 let od svého založení, ale i veteráni mediálního průmyslu se musí přizpůsobit, pokud chtějí udržet krok s dobou. V tomto kontextu spustila v roce 2019 Disney+. Původně chtěla firma během prvních pěti let získat 60 milionů předplatitelů. To se jí podařilo během necelých dvanácti měsíců. Nyní Disney doufá, že na konci pětiletky – tedy do roku 2024 – si jej předplatí 260 milionů lidí.

Zatím to vypadá, že by Disney mohl patřit k vítězné straně války o předplatitele, píše The Economist. Otázkou však zůstává, jak velká bude cena pro vítěze. Každý rok utrácí Netflix a spol. za výrobu obsahu stále vyšší částky a v roce 2022 to má být 230 miliard dolarů, tedy více než 5 bilionů korun. Například v roce 2019 utratil Warner Bros. za každou epizodu poslední série Hry o trůny 15 milionů dolarů, tedy necelých 340 milionů korun. Amazon letos oznámil, že ho každá epizoda seriálu Pán prstenů, který vyjde 2. září, stojí zhruba čtyřikrát tolik. Jenže zatímco se zvedají náklady na tvorbu seriálů a filmů, růst předplatitelů zpomaluje.

Aby toho nebylo málo, jsou uživatelé streamovacích platforem podle mediálního analytika Douga Shapira stále zmlsanější. Podle něj je právě rozmazlenost publika různými bonusovými balíčky, zkušebními verzemi zadarmo a podobně příčinou toho, že u Apple TV+ se každý měsíc protočí desetina uživatelů. Ročně se tak vymění více než 100 procent lidí užívajících Apple TV+. Lidé si zkrátka neustále obnovují a ruší účty podle aktuálního obsahu streamovací služby.

Netflix pak investorům sdělil, že další prostředky se pokusí získat dvěma cestami. Uvažuje o tom, že přestane tolerovat sdílení předplatného. Dosud to přehlížel, neboť primárním cílem bylo rychle růst a nabírat nové zákazníky. A nakonec omezit sdílení hesel není technicky úplně jednoduché, protože lze těžko rozlišit mezi tím, jestli se přihlašují členové rodiny nebo cizí lidé. Pilotní testy nového systému sdílení předplatného v Chile, v Peru nebo na Kostarice počítají ale s tím, že si lidé za možnost sdílení budou muset jednoduše připlatit.

Dalším zdrojem nových příjmů by mohly být reklamy, které by mohl Netflix pouštět uživatelům výměnou za levnější předplatné. Stejný tah už letos oznámila služba Disney+.

Čistý zisk Netflixu se v prvním čtvrtletí snížil na 1,5 miliardy dolarů (34 miliard korun) z loňských 1,7 miliardy dolarů. Tržby stouply o 9,8 procenta na 7,8 miliardy dolarů. Akcie firmy v úterý před oznámením výsledků uzavřely se ziskem 3,2 procenta. Po zveřejnění výsledků hospodaření však v poobchodních hodinách klesaly o 27 procent.

Pokud se chcete dozvědět více ze světa investic, naučit se investovat nebo si udělat pořádek ve svých financích, odebírejte newsletter Peníze HN, jako to dělá už přes šest tisíc našich čtenářů.