Český miliardář Daniel Křetínský zasáhl do práce novinářů francouzského týdeníku Marianne, v němž vlastní většinový podíl, tvrdí redaktoři magazínu. Nechal podle nich změnit obálku vydání, které vyjde ve čtvrtek 21. dubna. Původně byl na obálce titulek „Hněv... nebo chaos“ a za ním fotografie očí současného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho politické sokyně Marine Le Penové, která ho vyzývá v blížících se volbách. Po údajném zásahu Křetínského sice zmíněná fotografie na obálce zůstala, titulek se však změnil. Nyní zní: „Navzdory hněvu... zabránit chaosu.“

„Toto vměšování našeho hlavního akcionáře Daniela Křetínského představuje vážný útok na redakční nezávislost Marianne,“ uvedla redakce ve svém prohlášení. Křetínský přitom dříve slíbil, že do práce novinářů nebude nijak zasahovat. „Stalo se to přesto, že Křetínský osobně, a dokonce dvakrát novinářům slíbil, že bude tento základní princip respektovat. Až dosud tomu tak bylo,“ dodali zástupci francouzského časopisu.

K záležitosti se už na svém Twitteru vyjádřila Marine Le Penová. „Děkuji novinářům Marianne, že odhalili vliv peněz na editorská rozhodnutí médií.“

Novináři z Marianne pak Le Penové odpověděli. Vyzvali ji, aby si přečetla celé číslo. „Mohla by tam najít několik překvapení,“ napsali. K tweetu připojili i titulky několika článků – všechny obsahují slovo „chaos“. Pojednávají třeba o diplomatickém postavení Francie nebo o hospodářství.

Šéfredaktorka magazínu Natacha Polonyová pak na svém Twitteru zveřejnila vlastní reakci. Odmítla v ní kritiku novinářů. V jejím prohlášení není ani zmínka o Křetínském.

„V souladu s principy, které v redakci Marianne vždy převládaly, o postoji listu rozhodovalo jen vedení redakce a nikdo jiný,“ napsala v něm. Co se týká výběru titulku, vzala prý v potaz názor redakce i mediální skupiny CMI, kterou Křetínský spoluvlastní.

„Myslím, že Natacha Polonyová se vyjádřila jasně, necítíme potřebuju se k této záležitosti dále vyjadřovat,“ odpověděl na dotazy HN v SMS zprávě člen představenstva CMI Daniel Častvaj.

Křetínský měl zasáhnout do práce novinářů jen několik dnů před druhým kolem prezidentských voleb. To se koná už v neděli. Podle posledních průzkumů veřejného mínění podpora prezidenta Macrona roste, zatímco Le Penové klesá. Společnost Ipsos například předpovídá, že Macron by teď získal 56 procent hlasů, Le Penová pak 44 procent.

Český miliardář vlastní kromě politického magazínu Marianne také energetický koncern EPH. Co se týče médií, má menšinový podíl v nejslavnějším francouzském deníku Le Monde. Ovládá též módní časopis Elle.