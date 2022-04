Václav Klaus se po prvotním šoku z ruské invaze na Ukrajinu oklepal a spustil svou tradiční, Rusku nahrávající písničku. Tvrdí, že nejde o napadení suverénního státu, ale o náhradní válku Západu s Ruskem. Za náhlou sympatií Čechů k Ukrajincům je podle něj nenávist k Rusům. Zvěrstva páchaná ruskými vojsky jsou podle něj částečně ukrajinská propaganda. A tak dále. Klaus se pozastavuje dokonce nad tím, že Západ dodává Ukrajině zbraně, místo aby se snažil o mír za každou cenu, kvůli čemuž ho Martin Fendrych trefně nazval mírovým štváčem, po vzoru západních mírových hnutí sedmdesátých a osmdesátých let, oslabujících Západ a podporovaných Ruskem.

Exprezident nepochybně všemi dostupnými prostředky nahrává Putinovi, jenž potřebuje vše zpochybnit, rozmlžit jasnou situaci a zlikvidovat podporu západních společností Ukrajině. Otázkou nicméně zůstává, proč to Václav Klaus dělá. Je to tak, že zločinnému režimu podkuřovat chce, nebo to dělat musí? Postupuje z vlastní vůle, nebo je k tomu něčím, někým tlačen? Pojďme ty možnosti prozkoumat!

