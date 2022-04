Počet ruských vojáků, kteří přišli o život během již dva měsíce trvající války na Ukrajině, patří mezi nejpřísněji střežená tajemství Kremlu. Oficiálně ruské ministerstvo obrany naposledy uvedlo číslo 1351 padlých, ale to už více než před měsícem. Naopak ukrajinské zdroje tvrdí, že zemřelo na 22 tisíc ruských vojáků. Informace se nedají nezávisle ověřit. Skupina ruských aktivistů ve spolupráci s novináři ze serveru Mediazona nyní publikovala velký materiál, kde analyzovala údaje celkem o 1774 padlých ruských vojácích.

„Prohledávali jsme nejrůznější regionální média, sociální sítě, ale třeba i vesnické chaty na WhatsAppu a evidovali jsme také prohlášení místních politiků,“ vysvětlil HN novinář Dmitrij Treščanin. Sám se však neodvažuje tvrdit, jaké jsou celkové ruské ztráty. Jen za dva dny od zveřejnění materiálu dostali novináři tipy na dalších několik desítek padlých. „Celková čísla vyjdou na povrch až mnohem později. My jsme se na základě našich dat především pokoušeli zjistit, co to vlastně bylo za lidi,“ říká Treščanin.

