Byla to výjimečná šance, jak se zbavit dluhů a exekucí vůči státním podnikům a institucím, a to včetně všech penále a úroků. Akci milostivé léto nakonec podle odhadu expertů i ankety HN využilo zhruba 30 tisíc lidí. Původní nejoptimističtější předpoklady, že by pardon mohl pomoci statisícům, se tak nepotvrdily. Většina aktérů, včetně věřitelů, je přesto s akcí spokojena. Nejhlasitější odpůrci jsou exekutoři, jejichž odhad počtu oddlužených lidí je zřejmě i proto velmi skeptický. I tak je na podzim naplánovaná tříměsíční repríza akce.

Akci milostivé léto, ve kterém stačilo splatit pouze základní dluh a exekutorovu odměnu ve výši 908 korun, využilo nejvíce dlužníků u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Do konce dubna tady skončily exekuce skoro 15 tisícům lidí, kteří splatili přes 200 milionů korun.

„Tisíce lidí mohou začít znova s čistým štítem, bez dluhů na zdravotním pojištění. Pro pojišťovnu to už dnes znamená víc než 200 milionů korun, které by jinak těžko vymáhala,“ pochvaluje si výsledek ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

