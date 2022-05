Propaganda není nikdy účinnější, než když lidem říká to, co chtějí slyšet. Obzvláště v případě tak důležité otázky, jako je hodnota a stabilita peněz. Ukazuje to i opakované využívání tématu přechodu Ruska na zlatý rubl, který následně srazí dolar na kolena. Téma přišlo do módy po anexi Krymu a prvních protiruských sankcích a propagandistům se velmi osvědčilo.

To je zřejmé i proto, že zvěsti o zavedení zlatého (případně zlato-surovinového) rublu se nyní ozývají z nejvyšších ruských míst oficiálně. Nejde tak už jen o nevyzdrojovanou šeptandu. „Tato otázka se projednává s Putinem,“ řekl na konci minulého týdne na tiskové konferenci mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a udržel při tom vážnou tvář. Tak se nostalgici tesknící po „poctivých penězích“ přece jen dočkají? Motivaci přece Rusko v době sankcí, které zasáhly i velkou část jeho rezerv v zahraničních měnách, má.

