Vedle vyhlášené Fantovy kavárny v prostorách pražského hlavního nádraží již třetí měsíc nacházejí první útočiště uprchlíci z Ukrajiny. Stojí tu několik party stanů a armáda dobrovolníků slouží běžencům jako styčný bod, než tudy projdou dál do města. V poslední době ale stále víc uprchlíků na nádraží zůstává déle. Především početné rodiny ukrajinsko-maďarských Romů, které vystoupily z maďarských vlaků.

Podobně je na tom i rodina ukrajinského Roma Lajoše, která si rozložila věci hned vedle východu z nádražní haly na peron. Před ruskými raketami uprchli z Kyjevské oblasti. A tuto středu se po několika procestovaných týdnech utábořili právě tady na hlavním nádraží.

Ukrajinští uprchlíci sem do centra Prahy míří už více než dva měsíce. Počet přijíždějících se sice snižuje, ale humanitární krize zatím nekončí. Přispívá k tomu i přístup maďarských úřadů k romským běžencům z Ukrajiny, kteří často hovoří pouze maďarsky. Ale maďarští úředníci je nechtějí přijmout a posílají je do dalších evropských zemí. Třeba právě do Česka. Rovněž Lajošova rodina – čtyři dospělí a patnáct dětí – původně směřovala do Maďarska. Ale neuspěla.

