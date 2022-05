Česká vláda dá dalších 18 milionů eur (zhruba 443 milionů korun) na humanitární pomoc Ukrajině. Dosud Česko poskytlo pomoc v hodnotě 22 milionů eur (přes 540 milionů korun). Na čtvrteční dárcovské konferenci ve Varšavě to oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský. Během českého předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku by podle něj Česko též mohlo uspořádat dárcovskou konferenci. Na té dnešní státy a organizace přislíbily celkem 6,5 miliardy dolarů (přes 150 miliard korun).

Lipavský řekl, že Česko společně s většinou světových zemí silně odsoudilo ozbrojený ruský útok na Ukrajinu a rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu. „Zároveň odsuzujeme pokračující porušování mezinárodního humanitárního práva Ruskem,“ uvedl.

Od začátku ruské války na Ukrajině Česko poskytlo humanitární pomoc v hodnotě více než půl miliardy korun lidem v zemi i ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku. „Vzhledem k pokračující válce a rostoucím potřebám bych rád potvrdil mobilizaci dalších 18 milionů eur na pokračující humanitární pomoc,“ oznámil šéf české diplomacie.

Lipavský v krátkém projevu též připomněl, že Česko přijalo více než 300 000 ukrajinských uprchlíků. Válka na Ukrajině a související humanitární a geopolitické důsledky také definovaly priority nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU.

„Jsme připraveni iniciovat komplexní program pro stabilizaci, rekonstrukci a odolnost Ukrajiny s regionálním přesahem do Moldavska a Gruzie,“ řekl. Pokud to situace dovolí, Česko by mohlo také zorganizovat dárcovskou konferenci, doplnil.

Česká republika je také devátým nejaktivnějším dárcem zbraní ukrajinské armádě. Ukrajině v přepočtu na hrubý domácí produkt poslala více zbraní než Spojené státy nebo Velká Británie. Vyplývá to z analýzy německého Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu.