Hlavní město bude mít po letech nový most. Zelenou dostala výstavba Dvoreckého mostu, který má propojit Smíchov s Podolím mezi Barrandovským a Palackého mostem. Město v pátek získalo pravomocné stavební povolení. „Stavba by měla začít do konce prázdnin,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). V pondělí navíc město představí vítěze tendru na vybudování mostu. Ten bude mít tři měsíce na přípravu stavby a pak 810 dní na samotnou výstavbu. Nový most by tak měl začít sloužit před koncem roku 2024.

Projektanti už dříve odhadovali, že stavba mostu bude stát 972 milionů korun. Kvůli inflaci a růstu cen stavebních materiálů je zřejmé, že jeho cena výrazně přesáhne miliardovou hranici.

Dvorecký most bude pouze pro veřejnou dopravu a pěší. Přesto může v budoucnu ulehčit sousednímu Barrandovskému mostu, který nyní projde první etapou rekonstrukce. „Druhou etapu zahájíme až po dokončení Dvoreckého mostu, na který převedeme veškerou veřejnou hromadnou dopravu. Tím Barrandovskému mostu výrazně ulevíme,“ říká Scheinherr.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.