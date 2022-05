Ceny elektřiny a plynu kvůli nejistotě na trhu trhají rekordy a polostátní firma ČEZ ohlásila rekordní výsledky. Za první čtvrtletí se zvýšil její zisk na 26,7 miliardy korun, to je meziročně na trojnásobek. Na konci roku tak očekává rekordní zisk téměř padesáti miliard. Bude se přesto elektřina dál zdražovat? A zlevnila by, kdyby s ní ČEZ přestal obchodovat na burze? Podle generálního ředitele Daniela Beneše bude cena letos spíše stagnovat. Lidem, kterým skončí fixace, ale citelně podraží. Odejít z burzy je podle něj běh na dlouhou trať. Rychlé zlevnění by podle jeho názoru mohl zařídit stát.

„Podle mě by teď bylo třeba zcela legitimní a jednoduché rozhodnutí ulevit všem tím, že nebudou muset platit příspěvek na obnovitelné zdroje. Místo toho by to platil stát. Ale to musí opravdu rozhodnout někdo jiný,“ řekl v rozhovoru pro HN Daniel Beneš.

HN: Nebylo při trojnásobném zisku zdražení elektřiny o desítky procent pro spotřebitele, kterého jsme svědky od konce loňského roku, přehnané?

Musíme rozlišovat mezi velkoobchodními cenami elektřiny na trhu a prodejem zákazníkům, to je úplně jiný byznys. Když se podíváte na výsledky za první čtvrtletí, tak naše dceřiná společnost ČEZ Prodej je ve ztrátě 176 milionů korun. Právě kvůli vysokým pořizovacím cenám elektřiny a velkému kolísání trhu. Nedokážu a nemůžu prostě udělat to, že ČEZ Prodej bude vytvářet ještě větší ztrátu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.