Bělorusko a Rusko nejsou totéž, byť by to tak mohlo kvůli válce na Ukrajině vypadat. A režim Alexandra Lukašenka je okupační a rozhodně nevyjadřuje zájmy běloruské společnosti. S tímto poselstvím přijela do Prahy vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. V rozhovoru pro HN zároveň popisuje, jak Bělorusové škodili ruské armádě a jak by měly být nastavené západní sankce na Bělorusko.

HN: Letošní ruský útok na Ukrajinu se zařadil mezi události, jako byl atentát na amerického prezidenta Kennedyho nebo útoky z 11. září v USA. Kde jste byla vy a co jste pocítila?

Byla jsem zrovna na pracovní cestě ve Francii. První reakcí byl šok. Vždyť to bylo tak nesmyslné. Jistě, měli jsme informace, že se to může stát. Ale vlastně jsme tomu vůbec nechtěli věřit. První otázkou bylo, jak vlastně máme žít v té nové realitě. Bělorusko najednou bylo agresorem. Dobře, nebylo to jeho rozhodnutí, ale přinejmenším se stalo spolupachatelem. Okamžitě jsme se setkali s tím, že Ukrajinci nám vyčítali, proč Bělorusové mlčí, proč se nebouří. Mimochodem, v první neděli války bylo za protiválečné protesty zatčeno přes tisíc Bělorusů. Jenže v podmínkách diktatury všechny protesty končí jen dalším nárůstem politických vězňů a žádný efekt to nemá.

