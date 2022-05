Technologie má sloužit lidem a nemá z nich dělat své otroky, na to by měla myslet každá firma, tvrdí zakladatel Jablotronu a jeden z nejbohatších Čechů Dalibor Dědek. „Strašně si libujeme v tom, že z mikrovlnné trouby, která má mít jeden knoflík, uděláme něco, co má tolik funkcí, že ani inženýr neví, jak tam ohřát mléko,“ vysvětluje. Jeho slova zazněla během debaty na Fakultě strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem, kterou v rámci projektu Digitální budoucnost uspořádaly Hospodářské noviny a Vodafone Business. Celou akci moderoval šéfredaktor HN Jaroslav Mašek.

O originální, ale přitom uživatelsky dostupný přístup k moderním technologiím se snaží i Jiří Dužár a Martin Řípa. Absolventi ústecké univerzity předloni založili start-up Posedla, který vyrábí cyklistická sedla přímo na míru. Každý zákazník od nich dostane měřící sadu, do které otiskne své pozadí. Otisk vyfotí a pošle firmě, která podle něj vytvoří sedlo pomocí strojového 3D tisku. Posedla se díky svému inovativnímu přístupu dostala i mezi top 10 inovátorů v letošním žebříčku Hospodářských novin.

Podle obou mladých podnikatelů je jednou z překážek na cestě k digitalizaci Česka malá podpora ze strany státní správy. „Na začátku jsme zjišťovali, jaká je nabídka státní správy na podporu digitalizace. Prvotní nadšení trvalo zhruba měsíc a pak nám došlo, že si na to stejně musíme přijít sami. Spousta lidí, kteří zakládali malé společnosti, tak ví, že je s tím pořád ještě hodně papírování, například notářský zápis nefunguje online,“ popsal Řípa.

Třeba v Ústeckém kraji se mohou malé a střední firmy, které potřebují poradit v oblasti inovací, obrátit na experty na business development, financování nebo digitalizaci. Tamní Inovační centrum pro firmy nabízí dvoufázový mentoringový program. „V první fázi programu YNOVATE je 40 konzultačních hodin a jsou plně hrazené ze strany kraje. Druhá fáze je detailnější a z poloviny ji hradí konkrétní firma. Třetí už je přímo na míru pro firmu. Dlouhodobě se snažíme zvýšit povědomí, v čem je digitalizace přínosná, a pomáháme také s vyhledáváním zdrojů financování, aby se firmy mohly modernizovat,“ vysvětlil Petr Achs z krajského Inovačního centra.

Podle Dalibora Dědka by pomohlo, kdyby především úřady hledaly inspiraci v zahraničí. „Vyzkoušel jsem si, jak funguje digitalizace v Portugalsku, a nestačil jsem se divit. Každý má daňové číslo a tím získá přístup ke svému účtu na berňáku. Když platíte v obchodě, tak se vám platba automaticky propojí s vaším účtem. Ve chvíli, kdy vyplňujete daňové přiznání, už tam máte rozložené náklady, co se uplatňuje, a co ne. A takových vychytávek jsem v cizině viděl spoustu. V Česku děláme hroznou chybu, že namísto toho, abychom koukli, jak se to dělá jinde, a převzali tu zkušenost, tak řešíme již existující věci od začátku. A přitom by stačilo Ctrl + C a Ctrl + V.“

Digitalizaci v Česku brzdí i nedostatek odborníků, kteří chybí jak firmám, tak ve státní správě. „Mezi rodiči a potenciálními studenty je velká nedůvěra vůči technickým oborům. Technika má pořád takovou pachuť špinavé profese. A to chceme změnit. Organizujeme dny otevřených dveří a snažíme se zaujmout mladé lidi na základních a středních školách,“ řekl proděkan Fakulty strojního inženýrství Michal Lattner.

Také Dědek je pro větší rozšíření technického vzdělání a během debaty proto apeloval na rodiče: „Vysvětlete mladým, že jsme silně závislí na technice a ten, kdo jí rozumí, tak nebude mít problém sehnat práci a bude si žít mnohem lépe. Směřujte své děti na technické obory, protože bez nich se neobejdeme. Jestliže budeme totálně závislí na technice, ale nebudeme mít techniky, kteří ji umí udržovat, pak to nemůže fungovat.“

Nová budova Fakulty strojního inženýrství, ve které se debata odehrála, byla otevřena koncem loňského roku a jsou zde specializované laboratoře, které slouží nejen studentům, ale také firmám, které chtějí otestovat své výrobky a diagnostikovat případné vady. Fakulta spolupracuje také s krajským Inovačním centrem, aktuálně jsou odborníci zapojeni do projektu, který řeší, jak energeticky využít brownfieldy v Ústeckém kraji.

„Jsme moc rádi, že během těchto debat o digitální budoucnosti můžeme ukázat, jaká je spolupráce univerzit a podnikatelů v regionech. Výběr Ústí nebyl náhodný, protože je to takzvané 5G město, které má pokrytí touto technologií. Připravujeme zde projekty, které budou prezentovat, jak lze využít 5G v oblasti byznysu či průmyslu,“ uvedla na závěr Lenka Janouchová, manažerka marketingu Vodafone Business.