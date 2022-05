Vybrat dnes ve veřejné soutěži firmu není pro samosprávy vůbec jednoduché. Kličkují mezi různými sankčními seznamy a měly by zjišťovat, kdo přesně firmu ovládá, ale i to, kdo jí třeba dodává materiál. Samy kraje a obce upozorňují, že je to nad jejich možnosti, ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) proto vydává manuál, jak mají postupovat. Zároveň odkazuje na aplikaci, kterou vytvořil neziskový spolek Datlab Institut – ta po zadání firemních údajů upozorní, zda by firma mohla představovat nějaké riziko. Informace v ní jsou ale pouze orientační a bez záruky, státní správa proto pracuje na svém vlastním nástroji, ve kterém za informace bude ručit.

Sankce zakazují účast ruských firem na veřejných zakázkách – jak státních, tak unijních. Jenže mají několik podmínek i výjimek a neporušit je není tak jednoduché. Jestliže je totiž společnost ovládána většinově ruskými občany, nemůže získat „jen“ nadlimitní zakázky. Pokud je firma ovládána přímo osobou ze sankčního seznamu EU, pak se omezení vztahuje na všechny tendry, tedy i zakázky malého rozsahu. Navíc sankce pátého balíčku platí i na již uzavřené smlouvy a ty s firmami ruských oligarchů mají být vypovězeny.

