Zemní plyn bude Evropa podle oslovených odborníků potřebovat ještě řadu let. Dodávky ruského plynu lze postupně nahradit dodávkami plynu z jiných zemí, ale i investicemi do zelené energetiky, tedy obnovitelných zdrojů. ČTK to řekli oslovení...

22. 5. 2022 ▪ 3 min čtení