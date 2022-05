Největší podporu v prezidentských volbách má nadále předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle modelu agentury Median by ho volilo 25 procent voličů.

Pokud by dnes strany kandidovaly samostatně, zvítězilo by podle modelu agentury Kantar hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše. A to se ziskem 27,5 procenta, což je o něco víc, než kolik dostalo ve volbách.

Jsou to zprávy z dubna a května a lepší to nebude. Přišla nebývalá drahota, po tisících roste počet lidí, kteří mají problém udržet si dosavadní životní standard a podle dalšího průzkumu agentury STEM/MARK je 70 procent obyvatel Česko přesvědčeno, že jim vláda s následky inflace nepomáhá. Čím větší nespokojenost, tím větší šance, že v podzimních komunálních volbách uspějí protestní, populistické strany a v těch lednových prezidentských jejich kandidáti. Andrej Babiš mezi nimi na prvním místě. Napovídá tomu i další údaj z průzkumu zmíněného Kantaru: Zatímco mezi voliči ODS najdeme pouhá dvě procenta lidí, kteří současnou „politickou situaci“ považují za velmi špatnou, mezi voliči ANO jich je více než třetina a u voličů SPD dokonce více než polovina. Nespokojený volič se (skoro) rovná volič populistů.

Už dlouho přitom platí, že se volič hnutí ANO vyskytuje nejčastěji na venkově, v malých nebo středně velkých městech a volič SPD v zapomenutých periferiích. Znovu se tedy blížíme k už klasickému volebnímu konfliktu „venkov proti Praze“, jak ho už před téměř deseti let pojmenoval po první přímé volbě prezidenta její vítěz Miloš Zeman. Je to pochopitelně velké zjednodušení a klišé, ale to rozdělení tu zkrátka je a přetrvává. Nikdo s tím totiž nic nedělá. S výjimkou Andreje Babiše, který si koupil karavan a ten „venkov“ už začal objíždět. A daří se mu tam zjevně.

