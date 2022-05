Poté co se týdny Evropa bála drtivé porážky Ukrajiny a toho, co by po ní následovalo, dnes hlavně na Západě začíná převažovat obava z toho, co by se mohlo stát v opačném případě. A to i ve chvíli, kdy Ukrajinci přichází o oblasti na východě země. Například francouzský prezident Emmanuel Macron v Evropském parlamentu před dvěma týdny varoval, že ponížení Ruska by jen přineslo nové problémy.

A není jediný. Že by poražené Rusko bylo ještě nepředvídatelnější než to současné, znervózňuje více politiků. A proto se objevují i výzvy, aby obě strany konfliktu uzavřely mír i za cenu toho, že by se Ukrajina vzdala některých svých území. Ukrajinské vládě to před několika dny „poradil“ bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger.

Podobná slova volil i například italský premiér Mario Draghi, který prohlásil, že je čas mluvit o mírové dohodě, která by ale měla obsahovat ústupky Ukrajiny, s čímž její státníci ovšem nesouhlasí. Opatrné ohledně vztahu k Rusku bylo i Německo.

