Současný svět čelí dvěma velmi vážným a úzce propojeným krizím zároveň: bezpečnostní a klimatické, míní analytici prestižního švédského institutu SIPRI v nové studii. Pro obě krize jsou přitom 20. léta 21. století zásadní. Za poslední dekádu se totiž celosvětově zdvojnásobil počet ozbrojených konfliktů. Přibylo mrtvých i lidí vyhnaných z domovů. Výdaje na zbrojení a armády se zvyšují. Nasazení jaderných zbraní se zdá být v posledních měsících méně nepředstavitelné. Přechod na obnovitelné zdroje energie je podle ředitele SIPRI podmínkou udržení míru.

„Ruská invaze na Ukrajinu znamená, že se bezpečnostní situace začala zhoršovat ještě mnohem rychleji, než jsme si původně mysleli,“ vysvětluje ředitel SIPRI Dan Smith. Stále nezvratnější jsou podle jeho institutu katastrofální projevy klimatické krize: přibývá případů extrémního počasí, sucha, bouří a povodní, stoupají hladiny moří, komplikuje se dostupnost pitné vody a ubývá savců i hmyzích opylovačů. Tyto procesy jsou přitom rovněž neoddělitelně spojené s lidskou činností: s vypouštěním emisí skleníkových plynů do ovzduší a devastací přírody, hlavně masivním odlesňováním.

Příkladem propojení obou problémů je třeba občanská válka v Sýrii, píší experti ze SIPRI. Území tohoto státu je jedním z míst, kde před tisíciletími vznikla lidská civilizace. Zdejší úrodný půlměsíc, jak se části Blízkého východu říká, poskytl našim předkům neobyčejně štědré podmínky k farmaření a životu obecně. Dnes je vše jinak. Klima se změnilo, deště je mnohem méně, teploty vzrostly. Od 80. let zasáhla Sýrii tři katastrofální období sucha. To zatím nejhorší připravilo o obživu stovky tisíc lidí, zabilo většinu dobytka a zdevastovalo úrodu. Diktátorský režim prezidenta Bašára Asada nedokázal lidem pomoct a okolo roku 2010 napětí ve společnosti přerostlo v ničivou občanskou válku. Ta dala celému světu poznat tyranii takzvaného Islámského státu. Její důsledky pocítila nejen v podobě migrační krize let 2015 a 2016 i Evropa.

