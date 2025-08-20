Ačkoliv nařízení o odlesňování (také známé pod zkratkou EUDR) není úplnou novinkou, řada firem s jeho zaváděním dosud nezačala. Účinnost nařízení byla již jednou odložena, aktuálně má nabýt účinnosti pro velké a střední podniky k 30. prosinci 2025, pro malé podniky a mikropodniky o půl roku později, k 30. červnu 2026.
I přes avizované zjednodušení unijní regulace zatím zůstává výhled na zjednodušení reportovacích standardů bez obsahových změn. Na co je tedy potřeba se připravit a jaké problémy pozorujeme v praxi zavádění EUDR mechanismů ve firmách?
Co se dočtete dál
- Jak dopadne nová regulace na velké, střední, malé a mikropodniky.
- Jaké budou konkrétní povinnosti náležité péče u každé dodávky.
- Jaké interní procesy musí firmy změnit v nákupu, logistice a exportu.
