Některé sankce na Rusko musí platit navždy, tedy i poté, co válka na Ukrajině skončí. V rozhovoru s HN to řekla britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Západ podle ní musí udělat vše pro to, aby ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině prohrál. „Putin rozumí jedině síle,“ zdůrazňuje ministryně.

HN: Prohlásila jste, že Rusko musí být vytlačeno z celé Ukrajiny, tedy i z Krymu. Jak je toho možné dosáhnout?

Musíme Ukrajině dodat všechny zbraně, které potřebuje, a poskytnout jí veškerou podporu nutnou pro to, aby byl Putin na Ukrajině poražen. Tato strategie funguje, jen je potřeba více času. Je nutné Putinovu válečnou mašinerii připravit o peníze. K tomu je třeba zpřísnit sankce, především přestat odebírat ruský zemní plyn.

HN: Co když se Ukrajina sama rozhodne pro kompromisní mír s Ruskem? To pak budete dál trvat na tom, že Putin musí být poražen?

O tom, co Ukrajinci udělají, se rozhodnou sami. Ale v zájmu Evropy je postarat se o to, aby se Rusko podobné agrese nemohlo už nikdy dopustit. Nemůžeme věřit ničemu, co Rusko podepíše – o tom jsme se už dostatečně poučili. Takže musíme nasadit kombinaci bezpečnostních a ekonomických opatření, která zajistí, aby se Rusko vůči svým sousedům už nikdy nemohlo chovat agresivně.

