Firmy v Česku nemění svůj vozový park do elektriky tak rychle, jak by si přál. Důvody, proč to tak je, jsou podle generálního ředitele společnosti Arval pro Česko nedůvěra a neinformovanost. Aleš Polák v rozhovoru s HN říká, že se firmy obávají i toho, že jejich zaměstnanci nebudou chtít jet elektrickým autem na dovolenou do Chorvatska. Společnostem ale při plánování vozového parku zdůrazňuje, že budoucnost je tady a některá auta je výhodnější mít elektrifikovaná.

Arval poskytuje především firmám operativní leasingy, tedy dlouhodobé pronájmy aut s kompletní péčí, jako je servis či pojištění, a v Česku má zhruba pětinový podíl na trhu. Mezinárodní skupina věří elektromobilitě a ráda by, aby se u nás do roku 2025 čistě elektrická auta podílela na trhu operativních leasingů 7,5 procenta. Nyní se plně elektrická auta podílí na nových objednávkách jedním procentem.

HN: Proč tak sázíte na elektromobilitu?

