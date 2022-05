Když si ženich vyhlédne nevěstu, dlouhé roky ji nahání a neodradí ho ani pár ran košem, které během té doby schytal, neuteče od oltáře jen proto, že venku začala bouřka. Ovšem právě to udělala PPF bance Moneta. Chtěla s ní spojit svou Air Bank a malovala pro vznikající kolos velmi světlé zítřky. Od vysokých činitelů i akcionářů PPF jsme slyšeli, že byznys Monety a skupiny Air Bank se vzájemně doplňují. Že z Monety zvětšené o konkurenční „banku, kterou můžete mít rádi“ vybudují „národního bankovního šampiona“, že se vklíní do velké bankovní trojky. Že spojení „tradičního“ (Moneta) s „inovativním“ (to má být samozřejmě nízkonákladová Air Bank) dává hluboký smysl. Prostě po svatbě už jen samá pozitiva, synergie a finanční jistoty.

Partnerství budované na tak pevných základech by nemělo nic ohrozit. Žádné „dokud nás krize nerozdělí“ nezaznělo, jenže neuběhlo ani půl roku od chvíle, kdy PPF překonala poslední pochyby vyvolené (respektive těch, kdo do sňatku chtěli z pozice nespokojených akcionářů mluvit), a vše je jinak.

