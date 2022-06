Chorvatská automobilka Rimac na sebe zatím nejvíce upozornila svými sportovními vozy Nevera s elektrickým pohonem a výkonem 1900 koní. Nyní dostala šanci k dalšímu růstu, od investorů získala půl miliardy eur (zhruba 12,4 miliardy korun). Mezi investory patří například americká banka Goldman Sachs, německá značka Porsche nebo japonská banka SoftBank, která se specializuje na technologický sektor.

Hodnota automobilky, kterou v roce 2009 založil nyní čtyřiatřicetiletý podnikatel Mate Rimac, díky nové investici dosáhla hodnoty přes dvě miliardy eur (přibližně 50 miliard korun).

Očekává se, že chorvatská automobilka využije finance na to, aby urychlila svůj přerod z menšího výrobce dražších sportovních aut na producenta součástek pro špičkové elektrické a hybridní vozy, které vyrábí jiné automobilky.

Peníze také vloží do náboru 700 zaměstnanců k asi 1500 stávajícím, otevření několika nových zastoupení v Evropě a také do výstavby nového sídla poblíž Záhřebu. Jeho součástí budou výrobní linky, sklady i kanceláře, napsal server CNBC. Jak uvedl Mate Rimac, stavba by měla být dokončena příští rok. Podle něj to bude vůbec největší průmyslová budova v Chorvatsku.

Firma také do budoucna zvažuje vstup na burzu. „To ale záleží na tom, kdy se podaří navýšit tržby na více než miliardu eur,“ řekl k tomu Mate Rimac, zakladatel a výkonný ředitel automobilky. „Až dosáhneme tohoto čísla, tak to bude mít smysl.“ Aktuálně je automobilka zhruba na polovině. „Jednou na burzu zřejmě vstoupíme, ale není kam spěchat,“ myslí si Mate Rimac.

Rimac nyní patří mezi nejsledovanější automobilky na světě. Stojí za ní rodák z Bosny a Hercegoviny, kterému se někdy přezdívá „evropský Elon Musk“. Mate Rimac se nijak netají svým obdivem k vynálezci a konstruktérovi Nikolu Teslovi, po kterém zase Musk pojmenoval svou automobilku.

Mate Rimac prožil několik let s rodiči v Německu, kam uprchli před válkou v bývalé Jugoslávii. Když mu bylo 14 let, přestěhovali se do městečka Samobor, které leží kousek od Záhřebu. Rimacovi se podařilo vybudovat důležitého hráče v oblasti výkonných a luxusních automobilů. Divize firmy Rimac Technology, která vyrábí součástky, má mezi klienty zvučné značky, jako jsou Ferrari, Jaguar, Hyundai nebo Mercedes-Benz.

Pod skupinu Rimac patří také společný podnik Bugatti-Rimac, který vyrábí elektrické sportovní vozy Nevera a Bugatti Chiron. Ze 45 procent jej vlastní německé Porsche, které spadá pod Volkswagen, zbytek připadá právě na Rimac.