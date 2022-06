Komentář Jana Kubity

Letošní podzim se nám nebude líbit. Září bude docela ostré a pak to potrvá nejméně do ledna. Drahota postoupí dál do našich bankovních kont. Přibudou tisíce lidí, kteří spadnou do chatrné sociální sítě státu. Chleba bude dražší, benzin bude dražší,...