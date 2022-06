Česká advokátní komora řešila tři stížnosti kvůli právní praxi europoslance Stanislava Polčáka (STAN). Ten zastupoval obce, které byly poškozeny výbuchem muničního skladu u Vrbětic v roce 2014. Loni v dubnu vyšlo najevo, že za výbuchy stojí agenti ruské vojenské rozvědky. Za skoro třísetmilionové odškodné, které obce získaly, si měl říct o provizi téměř osm milionů korun. Podle kritiků porušil zákon, když jako politik pomáhal obcím prosazovat odškodňovací legislativu. Polčák se po zveřejnění případu provize vzdal a zároveň rezignoval na funkci místopředsedy strany. Předseda Vít Rakušan (STAN) pak dokonce oznámil, že nepodpoří další kandidaturu Polčáka do europarlamentu. Kontrolní rada komory nyní rozhodla, že stížnosti jsou neodůvodněné, že zákon o advokacii neporušil.

„Advokát poskytl kontrolnímu orgánu dokumenty, z nichž bylo možné učinit jednoznačný závěr, že advokát poskytoval svým klientům právní služby v souladu se zákonem, a to nejen v souvislosti s vymožením odškodění za škody vzniklé při výbuchu muničních skladů ve Vrběticích,“ uvedla Česká advokátní komora.

Polčák rozhodnutí vítá. „Jasně konstatuje, že jsem poskytoval standardní právní služby ve třech oblastech – vymožení odškodnění pro obce, navazující právní služby pro občany a administraci veřejných zakázek,“ řekl Polčák, který se od počátku ohrazoval proti interpretaci, že šlo o provizi za prosazení zákona. I přesto ho politici obviňovali ze střetu zájmů, někteří dokonce navrhovali, že by se měl kvůli takovým případům zakázat souběh funkce politika a advokáta. „Jsem také advokát a neudělal bych to. Pokud by se to mělo opakovat, přemýšlel bych, zda nezakázat souběh advokacie a politické funkce,“ uvedl tehdy stranický kolega, senátor za STAN Zdeněk Hraba.