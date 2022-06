Půjčím si zlidovělou hlášku teleshoppingového krále Horsta Fuchse: „A to se vyplatí.“ Nemám v plánu nabízet vám superkráječ nebo sadu nožů, ale doporučit pět cest po Německu, kam vyrazit za pouhých 9 eur (222 korun) měsíčně. Jízdenka se jmenuje 9-Euro-Ticket. Německá vláda tak chce ulevit lidem v době inflace a vysokých cen za energie. Zároveň by ráda přiměla další cestující, aby přesedli z aut na veřejnou dopravu. A v neposlední řadě je tu také ochrana klimatu.

Nejsnazší cesta k 9-Euro-Ticket vede buď přes stejnojmennou aplikaci, nebo web německých drah (DB). Ale klidně si ji můžete koupit i u jakéhokoli jiného dopravce – třeba ve vlaku na německé straně Šumavy. Platit vám tato jízdenka bude v daný měsíc i na druhém konci Německa – třeba v autobusu v Lipsku, kde mají mimochodem parádní zoo, nebo i v berlínské MHD. Tam bych kromě tradičních cílů nevynechal Postupim a jezero Wannsee. Pláž, ale i vilu, kde se konala klíčová konference nacistů o „konečném řešení židovské otázky“.

S výjimkou dálkové dopravy, tedy vlaků kategorií IC, EC, ICE, EN a dálkových autobusů (mimo jiné FlixBus), můžete jezdit veškerou veřejnou dopravou – od MHD přes místní autobusy až po rychlíky napříč Německem. Pořídit se dá jízdenka na červen, červenec a na srpen. Na už nyní vytížených místech se ale bojí, že bude v autobusech a vlacích ještě víc plno. Například v neděli německé dráhy informovaly na Twitteru, že další cestující do jednoho ze spojů u Berlína nenabírají.

Na co myslet před cestou

Než začnete plánovat, myslete i na detaily. Dopravce Transdev v Bavorsku vydal leták, kde doporučuje kvůli místu ve vlaku raději jen batoh. Boty na túru raději než kolo (na oblíbených místech a v oblíbených časech by mohlo být ve vlaku těsno, nebo by se do něj nevešlo vůbec). Než na vyhledávaný zámek Neuschwanstein vyrazit spíš do města chřestu Schrobenhausenu. A ideálně cestovat mimo špičku.

Jízdenka je na jméno. Zdarma cestují děti do šesti let, pro starší je potřeba také „9-Euro-Ticket“. Přeprava kol není automaticky zdarma, každý dopravce má různé podmínky. Pokud budete hledat spojení na webu bahn.de, zaškrtněte možnost „Nur Nahverkehr“. Vyhledávač prozrazuje i to, u kterých spojů se čeká nápor.

