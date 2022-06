Sedmdesátiletá Alena nedávno ovdověla. Bála se, že sama nezvládne pokrýt všechny poplatky spojené s bydlením a přijde o svou nájemní smlouvu v Praze 2. Obrátila se proto na poradnu neziskové organizace Život 90. Až tam se dozvěděla, že má nárok na příspěvek na bydlení od státu. Ten jí pomohl pokrýt náklady na bydlení, na které by jen ze svého a vdovského důchodu neměla.

Neziskové organizace věří, že právě větší důraz na prevenci zajistí, aby se v budoucnu do bytové nouze dostalo co nejméně lidí. Připravily proto koncept zákona o podpoře v bydlení, který předaly vládě. Zákon by mohl vzniknout do dvou let, věří ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Jedním z hlavních pilířů nové normy by pak měl být systém garancí pro pronajímatele bytů. Stát by se totiž ohroženým skupinám obyvatel mohl v budoucnu také zaručit za placení nájemného.

