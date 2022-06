Město proslavené těžbou uhlí se nemusí spojovat jen s autorem Slezských písní, připomíná ho jméno mnohem světovější. Což takhle do Ostravy přenést díla Julesa Verna? Ve kterých jeho knihách Ostrava listuje?

Ocelové město

Tím je bezesporu dolní oblast Vítkovic se všemi jejími atrakcemi. Ve Světě techniky, moderním science centru s charakteristickou zrcadlovou fasádou, najdete na ploše 14 tisíc metrů čtverečních čtyři stálé interaktivní expozice – Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět přírody a Svět civilizace. Návštěvníci zde přijdou na kloub fungování lidského těla, prolétnou se strojem času do historie a také se dozvědí spoustu zajímavostí o přírodních úkazech.

V dole Hlubina je možné využít několika komentovaných prohlídkových okruhů. Do útrob těžní věže vás dovede uhelný okruh, při kterém vám bude objasněna samozřejmě těžba uhlí a jeho přeměna v koks. Do výšky vás pak vynese vysokopecní okruh, který je zaměřen na výrobu surového železa a historii dolních Vítkovic. Tento okruh lze zakončit adrenalinovou střešní terasou a kavárnou na Bolt Tower, šroubované věži, která se vypíná téměř 80 metrů nad zem a nabízí jedinečný pohled na celou Ostravu. Okruhy je možné kombinovat a strávit v areálu více než tři hodiny.

Zlatá sopka

Magický dým vyvěrající z děr v udusané hlíně, slunce zapadající za vrcholky Beskyd, industriální panorama Vítkovic a pohled do centra Ostravy. Tento nezapomenutelný zážitek přináší halda Ema, uvnitř které stále hoří důlní hlušina. To způsobuje, že na haldě panuje unikátní subtropické mikroklima plné teplomilné flóry. Výlet na haldu můžete spojit třeba s prohlídkou nedaleké zoologické zahrady nebo se projít po žluté turistické trase, kterou lemuje naučná stezka s 12 panely o historii hornictví ve městě.

Cesta do středu země

Do ostravského podzemí se podívejte v Landek Parku, bývalém dole Anselm, který byl po ukončení provozu přeměněn na největší hornické muzeum v ČR. Ke středu země můžete sfárat v důlní kleci za doprovodu bývalých havířů. Autentický zážitek vám přinese i jízda důlním vláčkem. Kopec Landek je vyhledávaným výletním cílem, protože nabízí vyžití i nad zemí. Děti se mohou těšit na minizoo a hřiště, dospělí zase na v krajině vzácný listnatý les. Součástí areálu Landek Park o rozloze 35 hektarů je sportovně‑relaxační část včetně kempu a stravovacích zařízení.

Tajemný hrad v Karpatech

Z Karpat to do Slezska není daleko; tak proč by předlohou knihy nemohl být právě Slezskoostravský hrad? Hrad, který kdysi stával na kopci, se ocitl kvůli poddolování v naprosté rovině. Kromě procházky nebo komentované prohlídky nabízí i řadu kulturních akcí. V létě na hradě vystoupí například kapela Rybičky 48, Tata Bojs nebo Laco Déczi. Uskuteční se zde také Letní shakespearovské slavnosti nebo Strašení na hradě na konci srpna, kdy hrad opět obsadí duchové, smrtka, skřeti, čerti nebo rytíři.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.