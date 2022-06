Syndrom otce zakladatele, i tak hodnotí straníci chování svého někdejšího předsedy Miroslava Kalouska (TOP 09). Ten v posledních dnech ostře kritizuje vládu Petra Fialy (ODS), tvrdí, že zemi nadměrně zadlužuje a pokračuje ve stylu Babišova vládnutí. Nápadně to připomíná chování Václava Klause, který po svém odchodu škodil ODS, i Miloše Zemana, jenž se ČSSD mstí dodnes. Vedení TOP 09 se nejdřív snažilo Kalouskovi domluvit, vše ale bylo marné. Podle informací HN bylo Kalouskovi důrazně doporučeno, aby už nechodil na klub ani schůzky předsednictva.

„Opatření je tak hloupé, jako by vycházelo z dílny Aleny Schillerové,“ napsal nedávno Miroslav Kalousek k pětitisícovému příspěvku, který mají dostat kvůli vysoké inflaci rodiče dětí do 18 let. Je to jen jeden z mála vzkazů, jejž Kalousek kabinetu Petra Fialy v posledních dnech poslal.

