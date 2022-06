Začátkem června měli v novém cirkuse Cirk La Putyka napilno. Zavřeli se na několik dní na jihu Čech, kde mělo vedení uskupení výjezdní zasedání. Po třinácti letech fungování plných nadšení a posouvání hranic je tak trochu dohnala únava. I když dívat se poslední dva měsíce do nadšeného publika, kterému se v šapitó ve Stromovce během představení Cesty tají dech, bylo hodně příjemné.

Na výjezdním zasedání nechyběl principál a hlavní tvář cirkusu Rosťa Novák mladší ani jeho bratr a výkonný ředitel Vítek Novák, zástupci osmé generace rodiny slavného loutkáře Matěje Kopeckého. Tohle je velký rodinný podnik, kde hrají hlavní roli osobní vztahy, a díky tomu patří k tomu nejlepšímu, co česká scéna přináší.

Za pár týdnů odjedou na největší umělecký festival na světě do skotského Edinburghu hned se dvěma představeními, jedno z nich dokonce čeká světová premiéra. „Kontaktoval nás přímo ředitel festivalu na základě jednoho článku o tom, jak jsme do La Putyky se začátkem války okamžitě zapojili studenty z Ukrajiny,“ říká Vítek Novák s tím, že na Edinburgh Fringe Festival jedou právě s představením Boom, jehož jsou mladí akrobaté z Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění součástí, a s dnes již legendárním kusem Runners. „Je to velká věc, a když se vše ve Skotsku podaří, otevřou se nám dveře na další festivaly po celé Evropě.“ Mezitím ještě část souboru odjede na Colours of Ostrava a naplánovaná jsou vystoupení třeba v Litomyšli, Chrudimi, na Slapech, než se v září zase všichni vrátí do Prahy do svého domovského divadla Jatka78 a budou hrát v podstatě obden.

