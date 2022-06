Bývalý středočeský hejtman David Rath se vrátí do vězení a stejně tak i manželé Kottovi za to, že zmanipulovali tendry Středočeského kraje za stovky milionů korun. Vrchní soud v Praze totiž až na drobné změny potvrdil prvoinstanční rozsudek v takzvané druhé větvi kauzy Rath. V ní figuruje celkem 17 obviněných včetně firem. Senát vedený předsedou Alexandrem Károlyim trojici udělil shodně osmiletý trest vězení.

Kottovi musí navíc zaplatit každý patnáctimilionový peněžitý trest, Rath 13 milionů a propadne mu zabavených sedm milionů korun. Kottovi navíc nesmí osm let působit ve statutárních orgánech firem, Rath má stejně dlouhý zákaz činnosti ve veřejné správě. Rozsudek je pravomocný.

Největší trest dopadne na jednu z největších tuzemských stavebních firem Metrostav. Ta po dobu tří let nebude smět získávat zakázky z veřejných peněz. Z nich má přitom většinu svých příjmů v desítkách miliard korun ročně. Verdikt je pro firmu o to fatálnější, že tříletý zákaz se vztahuje i na její dceru Metrostav Infrastructure, do které předloni převedla část svého majetku. Zákaz platí i pro zakázky, které již firma vysoutěžila, ale ještě nestačila podepsat. Metrostav má navíc zaplatit desetimilionový peněžitý trest.

