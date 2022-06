Soud zřejmě prověří, zda je Michal Redl, stíhaný v kauze korupce a manipulací zakázek pražského dopravního podniku, skutečně duševně nemocný. Plzeňská krajská státní zástupkyně Anna Maříková totiž oznámila, že pravděpodobně podá odvolání proti verdiktu, kterým plzeňský městský soud letos v květnu prodloužil omezení Redlovy svéprávnosti do roku 2027. Vstoupit do tohoto řízení žalobcům umožňuje zákon o zvláštních soudních řízeních. Právě kvůli údajným duševním problémům se už Redl v minulosti vyhnul odsouzení.

Podle informací dostupných z anonymizovaných rozsudků trpí Redl bipolární poruchou (dříve se označovala jako maniodepresivní psychóza). Kvůli ní Redl z rozhodnutí soudu smí jen omezeně – do limitu sto tisíc korun měsíčně – nakládat s penězi a majetkem. Nesmí uzavírat smlouvy s dlouhodobým plněním, pořizovat závěť či žádat o vydání osobních či cestovních dokladů. Podle soudu totiž hrozí, že by „mohl činit jednání, které by ho mohlo poškodit“. Například neuváženě rozhazovat peníze či někomu něco důvěřivě podepsat.

