Česká národní banka naposledy ve „staré“ sestavě opět výrazně zvýšila úrokové sazby, a to o 1,25 procentního bodu na sedm procent. Jsou to nejvyšší úrovně od jara roku 1999. A jedná se o správný krok, kterým centrální banka reaguje na další výrazný nárůst inflace a kumulaci proinflačních rizik přicházejících jak ze zahraničí, tak i z domácí ekonomiky. ČNB se snaží ekonomiku ztlumit a vyššími sazbami zdražuje úvěry a hypotéky a brzdí impulzy pro další růst cen, které se už propisují i do očekávání lidí nebo třeba firemních kontraktů.

Odpůrci zvyšování sazeb centrální bance vytýkají buď to, že koná zbytečně, jelikož na dnešní inflaci není zapotřebí reagovat vůbec – inflace je nákladová, tedy dovezená a Česká národní banka svojí politikou stejně nic nezmění. Nebo jsou přesvědčeni, že by se mělo reagovat na inflaci jinými nástroji než sazbami, například měnovým kurzem. V obou případech ale nemají pravdu.

