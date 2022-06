Na počátku nepatřil mezi hlavní favority. O nabídce vést ministerstvo školství ani příliš neuvažoval. Když pak všichni ostatní kandidáti odmítli, nechal se právník Vladimír Balaš přesvědčit. V úřadu vystřídá kolegu z hnutí STAN Petra Gazdíka, který ve funkci končí kvůli kontaktům na obviněného podnikatele Michala Redla. V rozhovoru pro HN Balaš říká, že by chtěl, aby se dětem na školách přestaly dávat nadbytečné informace. „Chtěl bych, aby školy nedbaly tolik na množství znalostí, ale na schopnost aplikovat to, co se děti naučí, v praxi.“ Hodlá se také zaměřit na rušení druhého cizího jazyka coby povinného předmětu.

HN: Na začátku bylo asi šest kandidátů na post ministra a vy jste byl jedním z nich. Někteří nabídku převzít úřad odmítli, co vás nakonec přimělo to vzít?

Moc jsem o tom nepřemýšlel, spíše jsem navrhoval kolegům jiné kandidáty. Nakonec když jsem zjistil, že to nechce nikdo dělat, tak jsem se nechal přesvědčit. Nebylo to jednoduché, protože jsem si byl vědom, že doba je složitá. Ale zkušenost s vysokými školami mám, stejně tak s řízením i mezinárodní zkušenost, což se hodí vzhledem k českému předsednictví EU.

HN: Budete si s sebou na ministerstvo brát nějaké nové lidi?

Primárně se budu opírat o tým lidí, který už je ministerstvu. S některými jsem již mluvil a myslím, že budeme rychle naladěni na stejnou strunu. Rád bych jen poradní tým doplnil o dva lidi, ale nechystám revoluci. Lidé jsou srdcaři, mají stejný cíl jako já, spoustu rozpracovaných projektů, je dobré jejich elánu využít.

