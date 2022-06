Měla na starost práva dětí, stížnosti na zdravotnickou péči nebo postup policie. Dlouhodobě napjaté vztahy mezi ombudsmanem a jeho zástupkyní však nyní vyústily v to, že Stanislav Křeček odebral Monice Šimůnkové veškerou agendu. Zdůvodnil to její nekompetentností, což právnička odmítá s tím, že se k ní Křeček choval dlouhodobě špatně. „Mám pocit, že si tím kompenzoval pocity křivdy z minulých let, kdy byl sám zástupcem ombudsmanky,“ říká Šimůnková v rozhovoru s HN. Aktuálně řeší s politiky, aby změnili zákon týkající se veřejného obhájce práv. „Postavení zástupce by mělo být silnější a nezávislejší.“

HN: Ombudsman Křeček vám odebral celou agendu, znamená to, že nyní nemáte vůbec nic na práci, či vám zbyly alespoň rozpracované případy?

Nezbyly, ty mi budou od 1. července sebrány. Mám tedy poslední dva dny, kdy se snažím dodělat to maximum věcí. Nevím, co mi zbude, co budu moci dělat. Mám mít část svěřené agendy a mám zastupovat ombudsmana v době jeho nepřítomnosti, pokud mě tím pověří. To se ale za 2,5 roku naší spolupráce nestalo, ani když nebyl přítomný. Pochybuji, že v současné situaci k tomu bude docházet. Musím si to sama pro sebe rozmyslet, co budu moci dělat a jakým způsobem bych vůbec byla platná pro funkci, do které jsem byla zvolena.

HN: To znamená, že zvažujete i rezignaci?

Ano, je to jedna z možností.

